Start-up-Steckbrief: Hundefutter aus Insektenprotein

Das Start-up verfolgt das Ziel, Gesundheit und Nachhaltigkeit in der Hundefütterung zu kombinieren. Und setzen dabei auf Insekten: Diese versorgen Vierbeiner mit essenziellen Amino- und Fettsäuren, schaffen es, mit einem Bruchteil der Ressourcen (im Vergleich zur Viehhaltung) auszukommen und diese in hochwertiges Protein umzuwandeln.

Die Idee

Mit der verdaulichen Proteinquelle der Schwarzen Soldatenfliege verfolgt das Team rund um gs'hund den Ansatz, Hunde mit essenziellen Amino- und Fettsäuren zu versorgen und dabei Wasser, Fläche und Emissionen zu sparen. Die Produktpalette entwickele sich seit Juni 2022 immer weiter: Von drei Leckerli-Sorten über recycelte „Sackerl für's Gackerl" bis hin zu Upcycling-Spielzeug versucht das Unternehmen, nicht nur eine nachhaltige Alternative zu Fleisch zu finden, sondern die Möglichkeit einer umweltfreundlichen Hundehaltung.

Was macht die Idee besonders?

„Das Potenzial der Schwarzer Soldatenfliegen wird in Österreich noch nicht erkannt. Dabei sparen sie in der Zucht sehr viele Ressourcen. Nur ein Bruchteil der CO₂-Äquivalente wird im Vergleich zu Fleisch emittiert. Darüber hinaus, helfen sie uns wertvolle Ressourcen zu schonen“, sagt Maximilian Kern, Gs'hund-Geschäftsführer.

Die größte Hürde?

Sie stünden vor der Hürde, ein Alleinfuttermittel zu produzieren. Die Suche nach Produktionspartner zeige, dass aktuelle Krisen und Lieferengpässe auch im Hundefuttermarkt angekommen sind.

Fehler, die Sie nicht mehr machen würden?

„Wir mussten leider akzeptieren, dass der Sommer in Wien manchmal schneller vorbeigeht als gewünscht. Wir hatten sehr gehofft, unser Hundeeis noch im September anbieten zu können, doch heuer kamen Regen und Kälte schneller als gedacht“, sagt Kern.

gs'hund

Anekdoten, die Sie gerne teilen wollen:

Der Sommer sei auch die Jahreszeit zum Experimentieren, sagt der Gründer, und um unter die Leute zu gehen: „Um die Leckerlis so richtig in die Gänge zu bringen, haben wir uns entschieden, ein „Sommer-Special“ anzubieten: Hundeeis mit Insekten-Crunch! Dafür waren wir mit einem Eisrad in beliebten Hundezonen in und rund um Wien unterwegs. Die vielen glücklichen Hunde zu sehen hat uns jeden Tag aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“

Das nächste Ziel?

Als nächsten Schritt plane man einen Neuanstrich. Geplant sei es, eine völlig neue Verpackung mit neuem Design für die nächsten Leckerlis zu gestalten. „Zusammen mit Gugler Druck, haben wir Partner gefunden, die es ermöglicht haben, Papierverpackung recycelbar zu machen.“

Kontakt:

gs’hund

Alserbachstraße 13/20, 1090 Wien

Maximilian Kern (Geschäftsführer)

max@gshund.at

www.gshund.at