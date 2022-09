Lehrer erschlug in Indien Schüler wegen Schreibfehlers

Der Fall löste wütende Proteste im Bundesstaat Uttar Pradesh aus.

Die indische Polizei fahndet nach einem Lehrer, der einen Schüler wegen eines Schreibfehlers erschlagen haben soll. Der 15-jährige Oberschüler Nikhil Dohre war nach Angaben seines Vaters Anfang des Monats von dem Lehrer mit einer Rute bewusstlos geschlagen und getreten worden, weil er das Wort "social" in einer Klassenarbeit falsch geschrieben hatte. Am Montag starb er schließlich in einem Krankenhaus im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh.

Der verantwortliche Lehrer sei auf der Flucht, "aber wir werden ihn bald festnehmen", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 15-Jährige gehörte zur niedrigsten Kaste der Dalit, deren Angehörige in Indien seit Jahrhunderten diskriminiert werden. Nach dem Tod des Burschen waren am Montag hunderte Demonstranten auf die Straße gegangen.

(APA/AFP)