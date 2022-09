Am Mittwoch will die türkis-grüne Regierung im Ministerrat ein zweieinhalb Milliarden Euro schweres Energiepaket für Unternehmen schnüren. Das Nein der Grünen zu Flutlicht und Heizschwammerln sorgt im Finale für Wirbel.

Eigentlich hätte das Unternehmens-Pendant zur Stromkostenbremse für Haushalte bereits präsentiert werden sollen, zumindest nach Ansicht der Unternehmensvertreter - und mittlerweile dränge die Zeit, denn die Betriebe bräuchten langsam aber sicher die Regierungspläne als Entscheidungsgrundlage für die schwierigen Herbst- und Wintermonate, die herannahen.

Entsprechend groß ist der Druck auf Türkis-Grün, etwas vorzulegen - offenbar so groß, dass man trotz am Dienstag noch bestehender Meinungsverschiedenheiten am Mittwoch im Ministerrat die Energiekostenbremse für Unternehmen unbedingt beschließen will. Man sei „fast fertig“, hieß es. Am Montagabend verhandelten unter anderem die Klubchefs von ÖVP und Grünen.