Neues Josephinum? Neues Museum!

Nach vier Jahren und elf Millionen Euro Investition hat die spektakuläre medizinhistorische Sammlung den musealen Rahmen, den sie verdient. Ab Donnerstag.

„Held, fragest du: Wo schätzt man Heldenblut? Komm, sieh, was keiner that, und Joseph thut.“ Schrieb Kupferstecher Hieronymus Löschenkohl 1785 unter seinen Stich der feierlichen Einweihung der „josephinischen Militärakademie der Chirurgie“, dem heutigen Josephinum, durch Kaiser Joseph II. Vor dieser martialischen Inschrift (es wird sie kaum wer gelesen haben) posierten am Dienstag zur ebenfalls feierlichen Wiedereröffnung desselben Orts die Verantwortlichen von Meduni Wien und Bundesimmobiliengesellschaft, samt Forschungsminister und Christiane Druml, Leiterin der medizinhistorischen Sammlung. Nach vier Jahren Schließung und einer Elf-Millionen-Renovierung hat diese nun endlich den würdigen Rahmen, der ihrer weltweiten Bedeutung entspricht – hat doch „in Wien die moderne Medizin begonnen“, wie Druml den Nobelpreisträger Eric Kandel zitiert, einer Unterstützer des Hauses.

Seit vielen Jahren kämpft Druml um mehr Geld und mehr Öffentlichkeit für diesen klassizistischen Prachtbau auf der Währinger Straße, dessen Besuch als ewiger Wiener Geheimtipp galt. Sie tat das mit Einladungen an zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler. Und alarmierenden Anrufen bei ihrem Chef, Meduni-Rektor Markus Müller. Den, der ihn eines heißen Sommers erreichte, werde er nie vergessen: „Wir müssen etwas tun, die Wachsmodelle schmelzen!“ Man tat, erst behelfsmäßig, dann eben professionell. Sind die rund 1200 anatomischen Wachsmodelle doch die spektakulären Schätze hier, bestellt vom Reformer und Aufklärer Joseph II. in Florenz, über die Alpen gebracht von Maultieren.

Unter enormem Aufwand mussten die in Schaukästen aus Rosenholz und mundgeblasenem venezianischem Glas aufbewahrten Exponate jetzt innerhalb des ersten Stockwerks verschoben werden. Jetzt stehen sie in ihrer Dreigestalt (Modell, Zeichnung, Beschreibung) in etwa in den Sälen, die ein alter Raumplan anzeigt. Beeindruckend die massive Vitrinen-Phalanx der Geburtenhilfe, ein wichtiges Kapitel für das Heeresspital, ging es hier schließlich auch um, ja, die Neuproduktion des anfangs erwähnten „Heldenbluts“. Ein anderer der sieben Säle der Beletage protzt mit gleich neun Ganzkörper-Modellen, darunter die berühmte liegende, deshalb schneewittchenhafte „Venus“ mit Perlenkette, übrigens ebenfalls in „heldinnenhafter“ Erwartung.

Alter Hörsaal wieder rückgebaut

Ein Coup ist Druml und dem Denkmalamt auf selbem Stockwerk mit dem alten Hörsaal gelungen: Seit den 40er-Jahren war er durch eine Zwischendecke geteilt. Diese wurde entfernt, die Fresken mit den Medaillons medizinischer Pioniere restauriert. Ein Steinway-Flügel macht den neuen prachtvollen Veranstaltungssaal (ohne Tribüne, neun Meter hoch) zu einem universell nutzbaren.

Der Gewinn an Raum im Josephinum ist nicht zu leugnen, hier ist weniger eine Neuaufstellung als eine Museumsneugründung gelungen. Statt der früheren 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind es jetzt 1000! Was vor allem durch die Erschließung des (nicht unterkellerten) Erdgeschoßes erreicht wurde, das bisher reine Depotfläche war. Hier erst wird die konzeptuelle Leistung, vom kleinen hauseigenen Team mit dem freien Kurator Niko Wahl erarbeitet, sichtbar: Die Wände umlaufen einsichtige, vergitterte Depotkästen, in der Raummitte leicht zu verändernde Ausstellungsmöblage. Geordnet wurde hier nach gesellschaftspolitischen Themen, die meist ambivalent abgehandelt werden, den Abgründen dieser durchaus schwierigen Disziplin nicht ausweichend.

Das reicht vom aufgezeigten Fehlen der Frauen-Porträts im Erinnerungs-Raum über den Umgang mit Pandemien im Kapitel „Wien und die Welt“, wo man neben einer (nutzlosen) Räuchertrommel für Briefe, mit der man einst die Cholera einzuschränken hoffte, eine Kältebox platzierte, mit der die ersten Corona-Impfstoffe geliefert wurden. Bis zum Entsetzen, wenn man im Raum „Staat, Macht und Medizin“ erkennt, was in den Regalen um einen herum gelagert wird: Die leeren, aber noch beschrifteten Gläser aus dem Spiegelgrund, in denen die Arzt-Verbrecher der Nazizeit die Organe der gequälten und ermordeten Kinder aufbewahrten. Sie kamen vor kurzem erst in diese Sammlung. Hier sind sie also aufgehoben.

