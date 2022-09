Kurz im U-Ausschuss: "Haben uns ja länger nicht gesehen"

(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Ex-VP-Generalsekretär Axel Melchior und der oberste Seilbahner Franz Hörl werden ebenfalls befragt. Der VfGH wies erneut Anträge der ÖVP zu Stellenbesetzungen und öffentlichen Aufträgen ab und zurück.

Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kehrt am Mittwoch auf die politische Bühne zurück - wenngleich einigermaßen unfreiwillig. Er ist als Auskunftsperson in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen. Thema werden diverse Postenbesetzungen und Vorgänge in seiner Kanzlerschaft bis hin zur Inseratenaffäre sein. Gleich zu Beginn machte Kurz klar, dass er sich heute "nichts Neues erwartet".

In einem kurzen Statement vor Journalisten ("Wir haben uns ja länger nicht mehr gesehen") gab sich der von seinem Anwalt Werner Suppan begleitete Ex-Kanzler als Ausschussprofi: "Das ist heute nicht mein erster Untersuchungsausschuss." Er sei mittlerweile schon zum vierten Mal in einen solchen geladen. Insofern kenne er mittlerweile die Strategien der Fragesteller.

„Erwarte eine Einstellung des Strafverfahrens"

Auch zum gegen ihn laufenden Strafverfahren nahm Kurz Stellung: Mittlerweile seien dort zwei Dutzend Zeugen einvernommen worden, die für ihn Entlastendes ausgesagt hätten. "Am Ende des Tages" erwarte er daher eine Einstellung des Verfahrens.

Die Palette der Befragungsthemen reicht beim ehemaligen Kanzler und Ex-ÖVP-Chef über alle vier Beweisthemen, von der Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren über die Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes, die Einflussnahme auf Ermittlungen bis hin zur Begünstigung bei der Personalauswahl.

In den Fraktionsführerstatements vor Sitzungsbeginn fehlte FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker, der seit Dienstag mit dem Vorwurf der Fälschung von Covid-Zertifikaten konfrontiert ist. Für ihn trat Wolfgang Zanger vors Mikrofon, sprach von einer Verhinderung Hafeneckers wegen eines Behördentermins bis Mittag und zog ansonsten gegen die ÖVP vom Leder, die er hinter den Ermittlungen vermutete.

Grüne: „Rezept der großen Täuschung"

Die anderen Fraktionen fokussierten auf Kurz: Nina Tomaselli (Grüne) sprach von einem "Rezept der großen Täuschung" des Ex-Kanzlers, mit den Zutaten gefakte Umfragen, Spezialbehandlung superreicher Freunde und einem Kuschelkurs gegenüber Wladimir Putin. Auf diese Fragen könne man offen antworten oder sich drücken, befürchtete sie ebenso wie die Neos. Deren Abgeordnete Stephanie Krisper ist diesmal als erste damit an der Reihe. Für sie die zentralste Frage: "Wie konnte es so weit kommen und wie verhindern wir, dass die ÖVP unsere Republik so derart als Selbstbedienungsladen missbraucht?"

Kai Jan Krainer (SPÖ) wollte den Fokus auf Firmen richten, die im Vorfeld von Kurz' Machtübernahme für die ÖVP arbeiteten und deren Aufträge durch die öffentliche Hand danach explodiert seien. Als Beleg für solche Begünstigungen ortete er etwa Umfragen an, die im ÖVP-Sinn Fragen angehängt worden seien.

„Entwicklung zur absoluten Farce"

Andreas Hanger (ÖVP) hingegen sah den Untersuchungsausschuss zu einer "absoluten Farce" entwickelt. "Wir werden ausschließlich Fragen zulassen, die durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt sind", stellte er ausführliche Geschäftsordnungsdebatten in Aussicht. "Ich erwarte keinen Erkenntnisgewinn", so sein Vorab-Fazit. Hanger kündigte den Abschied von Neo-ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker aus dem U-Ausschuss an. Diese und kommende Woche werde Stocker noch da sein, seine Nachbesetzung werde man in Ruhe überlegen.

Nach Kurz stellen sich Ex-VP-Generalsekretär Axel Melchior und - je nach Befragungsdauer - der Tiroler Abgeordnete und oberste Seilbahner Franz Hörl den Abgeordneten-Fragen.

ÖVP wollte Unterlagen aus „Grünen“-Ministerien

Vor dem Verfassungsgerichtshof ist die ÖVP ein weiteres Mal mit ihren Anträgen abgeblitzt. Fraktionschef Andreas Hanger und Kollegen wollten in mehreren Anträgen Unterlagen aus verschiedenen Grün-geführten Ministerien. Das Höchstgericht wies diese teilweise ab, teilweise zurück.

Die ÖVP wollte erreichen, dass von Vizekanzleramt, Klimaschutz- und Sozialministerium Unterlagen zu Stellenbesetzungen und öffentlichen Aufträgen vorgelegt werden müssen. Der VfGH entschied diesbezüglich, dass diese Verlangen der Sache nach ergänzende Beweisanforderungen darstellten.

Bereits Ende August diverse Anträge zurückgewiesen

Diese wiederum seien zunächst im U-Ausschuss zu stellen. Dieser prüfe, ob das Verlangen in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Gegenstand der Untersuchung stehe. Erst wenn ein solches Verlangen gestellt wurde, der U-Ausschuss den sachlichen Zusammenhang nicht bestritten habe oder eine solche Bestreitung vom VfGH für rechtswidrig erklärt worden sei, könne eine Meinungsverschiedenheit darüber entstehen, ob Unterlagen vorzulegen seien. Da aber zum Zeitpunkt der Beschwerde noch gar kein Disput mit einem Ministerium entstanden sein könne, sei der Antrag unzulässig, befanden die Richter.

Abgewiesen hat der VfGH einen weiteren Antrag von ÖVP-Abgeordneten betreffend die Vorlage von Akten und Unterlagen, die sich auf die kommunikative und strategische Begleitung des Klimarates durch externe Beratungs- und Kommunikationsunternehmen sowie auf die entsprechenden Vergabeverfahren beziehen. Die Begründung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (ÖVP), wonach das Verlangen nicht vom Untersuchungsgegenstand erfasst sei, erachteten die Richter als ausreichend. Um doch eine Herausgabe der Unterlagen zu erreichen, hätten die VP-Abgeordneten eine nähere Begründung geben müssen.

Schon Ende August hatte der Verfassungsgerichtshof diverse Anträge der ÖVP in Sachen U-Ausschuss ab- bzw. zurückgewiesen. Wie eine Sprecherin am Mittwoch bekannt gab, sind mit den nunmehrigen Entscheiden in dieser Angelegenheit sämtliche Anträge ab- bzw. zurückgewiesen.

