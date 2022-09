In jedem zweiten österreichischen Haushalt lebt ein Haustier

Am häufigsten sind Katzen anzutreffen. Der Anteil ist auch im EU-Vergleich relativ hoch. Der Anteil an Hunden ist in Österreich unterdurchschnittlich.

Fast in jedem zweiten österreichischen Haushalt lebt zumindest ein Haustier - und dies ist meistens eine Katze. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Gfk-Erhebung im Auftrag der Österreichischen Heimtierfuttermittel Vereinigung. Auch im EU-Vergleich ist der Anteil der Stubentiger überdurchschnittlich hoch. Die Zahl der Tier-Haushalte hat sich seit 2019 um fünf Prozent erhöht.

"Österreich ist eben ein ausgeprägtes Katzenland", weiß Hermann Habe, Präsident der Österreichischen Heimtierfuttermittel Vereinigung (ÖHTV). In 28 Prozent der Haushalte wird geschnurrt, während nur 17 Prozent einen Hund haben. Deutlich mehr Katzen gibt es nur in Frankreich, den baltischen Staaten und Rumänien. Unter dem Durchschnitt bewegt sich Österreich hingegen bei den Hunden. Denn im europäischen Schnitt leben in jedem vierten Haushalt ein oder mehrere Hunde.

In 16 Prozent der Haushalte leben Hasen, Schildkröten, Zierfische oder Vögel. Singles halten sehr oft Vögel, Schildkröten und Zierfische. In Haushalten mit zwei oder mehr Kindern gibt es überdurchschnittlich oft Hasen oder Kaninchen.

(APA)