Drei Schwerverletzte bei Explosion in öffentlichem Klo

Spraydosen dürften explodiert sein. Der Hergang ist noch unklar, Teile des historischen Gebäudes im Stadtzentrum von Halle an der Saale, in dem sich das WC befindet, wurden schwer beschädigt.

In einem öffentlichen WC in der deutschen Stadt Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem so seltsamen wie folgenschweren Vorfall gekommen. In dem Klo-Bereich, der im historischen „Marktschlößchen" im Stadtzentrum untergebracht ist, kam es zu einer gröberen Explosion, bei der zwei Mädchen (12 und 13 Jahre alt) und eine 51-Jährige schwer verletzt wurden. Die Explosion ist wohl auf Deosprayflaschen zurückzuführen, die sich wie auch immer entzündet haben dürften, hieß es später seitens der Polizei.

Die Explosion hatte sich gegen 18.00 Uhr in der öffentlichen Toilette in dem Wohn- und Geschäftshaus aus der Spätrenaissance, in dem auch die Touristeninformation ist, ereignet. Es gab dabei offenbar auch größere Beschädigungen, sogar ein Baustatiker wurde deswegen hinzugezogen. Ob es sich um dort bereitgestellte Deoflaschen (Stichwort: Raumspray) handelte oder um solche, die jemand mitgebracht hat, war den bisherigen Berichten dazu ebensowenig zu entnehmen wie die Identität der drei Verletzten.

Am Mittwoch gingen die kriminaltechnischen Untersuchungen nach der Ursache weiter. Eine Gashaverie hatte die Polizei bereits am Dienstagabend ausgeschlossen. Vielmehr handle es sich um einen tragischen Unfall.

