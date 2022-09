On Laufschuhe: Auf Kurs zum Milliardenumsatz

Drucken

Hauptbild • Mandatory Credit: Photo by Mark Greenwood/IPS/Shutterstock (13016679i) The Tennis shoes of Roger Federer during the 100 • (c) IMAGO/Shutterstock (IMAGO/Mark Greenwood/IPS/Shutterstock)

Das Schweizer Laufschuhunternehmen On hat mit Roger Federer ein starkes Aushängeschild. Kann die Aktie da mithalten?

Wien. Am vergangenen Wochenende hatte Roger Federer seinen letzten großen Auftritt auf der Tennisbühne. Und mit ihm standen seine Schuhe im Mittelpunkt: On. Seit 2019 ist der Schweizer Profisportler an der Zürcher Firma On beteiligt, und diese feiert dieser Tage das einjährige Bestehen auf dem Börsenmarkt. Aber wider Erwarten nicht an der Zürcher Börse, sondern in New York, an der NYSE. „Wir wollen für amerikanische Investoren und vor allem die Öffentlichkeit sichtbar sein“, erklärt Finanzvorstand Martin Hoffmann im Gespräch mit der „Presse“.

Bis zu diesem Börsengang im Jahr 2021 war es ein hartes Stück Arbeit, aber seither ist viel passiert. Zusätzliche Märkte wie Lateinamerika und Hongkong wurden erschlossen und mehr als 600 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden aufgenommen. Mit Stand September 2022 hat On Running mehr als 1400 Mitarbeitende, etwa 650 davon arbeiten am Hauptsitz in Zürich.