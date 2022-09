„Putins Koch“ tritt aus dem Schatten

Warum die berüchtigte Gruppe Wagner und ihr Gründer, Jewgeni Prigoschin, plötzlich das Rampenlicht suchen.

Mag. Dr. phil. David Christopher Jaklin ist sicherheitspolitischer Analytiker am Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies in Graz.

Der als „Putins Koch“ bezeichnete Oligarch Jewgeni Prigoschin bekannte sich kürzlich dazu, der Gründer der Gruppe Wagner zu sein. Bis dahin bestritt er jegliche Beteiligung an der privaten Militärfirma, er verklagte sogar russische Journalisten, obwohl zahlreiche Recherchen seine Verbindung zu Wagner nachweisen konnten.