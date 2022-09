USA reichen russischen Deserteuren die Hand

Die Einziehung von Reservisten hat in Russland die Angst vor einer generellen Konskription für die Armee im Ukraine-Krieg gesorgt. Im Bild: Anti-Kriegsdemonstranten stehen vergangene Woche in St. Petersburg Polizisten gegenüber.

Das Weiße Haus beschränkt die Zahl der Flüchtlinge weiterhin auf 125.000. Russischen Bürgern stehe das Asylsystem ebenfalls offen, erklärte Joe Bidens Sprecherin – mit einem impliziten Hinweis auf jene, die nicht in die Armee wollen.

New York/Washington, D. C. Das Weiße Haus hat am Dienstag ein klares Zeichen gen Russland gesendet: Wer aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine aus dem Land flüchte, könne in den USA Asyl beantragen. Karine Jean-Pierre, Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, sagte am Dienstag, dass das US-Asylwesen Menschen jedweder Staatsangehörigkeit offen stehe.

Sie antwortete dabei auf eine Frage aus dem Medien-Pulk: Ob die USA auch Russen aufnehmen würde, die unter keinen Umständen ins Militär einrücken wollen? „Wir sehen Proteste auf den Straßen Russlands, wir sehen, dass Menschen Petitionen unterschreiben“, so Jean-Pierre: „Ich denke, die Botschaft, die sie an uns richten, ist ganz klar: dass dieser Krieg, den Putin begonnen hat, unpopulär ist. Es gibt Menschen dort, in Russland, die (Präsident Wladimir, Anm. d. Red.) Putins Krieg nicht kämpfen wollen – oder für ihn sterben wollen.“ Asylbewerbungen würden von Fall zu Fall beurteilt; man heiße alle willkommen, die um Asyl ansuchen. „Sie sollen das machen.“