Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Wohnung zu kaufen?

In dieser Folge geht es um den Immobilienmarkt und die seit kurzem geltenden strengeren Regeln für die Kreditvergabe. Wieso es sein könnte, dass bald wieder mehr Wohnungen auf den Markt kommen, worauf man achten sollte, wenn man auf der Suche nach einem Immobilien-Schnäppchen ist und warum man auch klein anfangen kann: mit einem Parkplatz!

Susanne Bickel ist Wirtschaftsredakteurin in der "Presse“ und war früher in der Bankenwelt tätig. Anna Wallner leitet das Debattenressort und ist in der "Presse" für Podcasts zuständig.

