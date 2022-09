Heimische Gletscher heuer doppelt so schnell abgeschmolzen

Die Zamg geht davon aus, dass der untere Teil der Pasterze am Großglockner schon in den nächsten Jahren vom oberen abreißen wird. Er gilt dann als Toteis.

Der größte Gletscher, die Pasterze, ist sogar viermal so schnell geschmolzen. Grund dafür sind der schneearme Winter und der extrem warme Sommer. Die Zamg spricht von einem „Worst-Case-Szenario“.

Die großen Gletscher in Österreich sind doppelt so schnell abgeschmolzen wie im langjährigen Durchschnitt. Das haben Messungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) ergeben. Der größte Gletscher, die Pasterze am Großglockner, weist sogar eine bis zu viermal so hohe Schmelzrate auf. "Es war heuer ein Worst-Case-Szenario für die Gletscher", sagte Zamg-Expertin Marion Greilinger,

Im Rahmen des Gletscherbeobachtungsprogramms der Zamg werden in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien jedes Jahr im Frühling und im Herbst die Gletscher am Hohen Sonnblick (Goldbergkees und Kleinfleißkees) und am Großglockner vermessen und die Massenbilanzen berechnet. "Die ersten Ergebnisse der Herbst-Messung zeigen, dass es ein extremes Jahr war", sagte Greilinger, Leiterin der Abteilung für Klimamonitoring und Kryosphäre an der Zamg.

Eisdicke der Pasterze nahm um 3,7 Meter ab

"Aus den einzelnen Punktmessungen werden derzeit die Massenbilanzen für die gesamte Gletscherfläche berechnet. Aber schon jetzt lässt sich sagen, dass gemittelt über alle Messpunkte das Gletschereis der Pasterze und der Sonnblick-Gletscher ungefähr doppelt so stark geschmolzen ist wie im Durchschnitt der letzten Jahre, stellenweise sogar viermal so stark."

Zamg und Universität für Bodenkultur vermessen jedes Jahr im Frühling und im Herbst Österreichs größte Gletscher. APA/ZAMG

Auf der Pasterze nahm die Eisdicke heuer selbst im oberen Bereich (oberhalb von ca. 3000 Meter Seehöhe), über alle Messpegel gemittelt, um 3,7 Meter ab. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der vergangenen Jahre lag hier die Schmelzrate bei 1,6 Meter Eisdicke pro Jahr. Am Kleinfleißkees, in der Sonnblick-Region, nahm die Eisdicke heuer über alle Messpegel gemittelt um 4,2 Meter ab. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre waren es hier 1,8 Meter pro Jahr.

Wenig Schnee im Winter, extrem warmer Sommer

Die Gletscher kamen demnach mit sehr wenig Schnee aus dem Winter und dann folgte ein extrem warmer Sommer. Niederschlag fiel im Sommer fast immer als Regen, daher konnte selbst im Hochgebirge keine Schneedecke entstehen, die die Sonnenstrahlen reflektiert und die Gletscher vor dem Schmelzen schützt. Außerdem gab es im März ein sehr starkes Saharastaub-Ereignis. Diese dunkle Schicht beschleunigte das Schmelzen zusätzlich und es gab schon Ende Juni einen Ausaperungsstand (Abschmelzen der Schnee- und Eisdecke, sodass der darunterliegende Boden zutage tritt) wie normalerweise im August. Bisher blieben immer ein paar Schneereste des Vorwinters übrig.

Die starken Schmelzraten lassen eine baldige Trennung zwischen oberem und unterem Teil der Pasterze erwarten. "Wir erwarten dieses Abreißen schon in den nächsten Jahren", so Greilinger. Danach kann der obere Teil der Pasterze nicht mehr für Nachschub im unteren Teil sorgen. Der untere Teil der Pasterze gilt dann als Toteis.

