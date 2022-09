Drucken

Fotos: Felicitas Matern

Kulinarische Fahrt mit dem Schiff durch Wien

Herbstzeit ist Wildzeit! Köstliche Wildgaumenfreuden – in bester Qualität von niederösterreichischen Jägern erlegt und frisch an Bord zubereitet – können Sie an diesem Abend am Schiff genießen. Verschiedene Wildgerichte vom Buffet – probieren Sie die verschiedensten Fleischsorten von Hirsch über Wildschwein zu Reh.

Lauschen Sie den Klängen der Seyringer Jagdhornbläser und genießen Sie die unterhaltsame Livemusik.

Ein Abend voller interessanter Eindrücke und schöner Erlebnissen – entdecken Sie Wien bei Nacht am Schiff.

Info Samstag, 22. Oktober 2022 Einstieg: 18 Uhr Wien/Reichsbrücke Ankunft: 22:30 Uhr Wien/Reichsbrücke Schiff Admiral Tegetthoff