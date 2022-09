Teilmobilmachung heißt, „du kommst in Teilen zurück“

Witze, Klicks und Likes zeigen: Die Stimmung der Russen wird riskanter für den Kreml. Vor allem Social Media ist gar nicht unter Kontrolle.

Hallo, Sie müssen bei der Einberufungsbehörde erscheinen.“ - „Mit wem führen wir Krieg?“ - „Na mit den Faschisten!“ - „Aha, und gegen wen?“

Witze über die „tschastnaja mobilisazia“, die Teilmobilmachung, schießen seit deren Ankündigung in Russland am 21. September aus dem Boden. „Was bedeutet Teilmobilmachung?“, liest man da zum Beispiel. „Dass du in Teilen zurückkommst, erst die Hände, dann die Beine . . .“ Oder: „Wo kann man was über Corona lesen?