„Big Dollars“ gegen Chinas Vordringen im Pazifik

Ein historischer Gipfel der USA mit einem Dutzend kleiner pazifischer Inselstaaten und eine neue US-Politik in der großen Region sollen Pekings wachsenden Einfluss dort eindämmen. Die USA wollen mit diesen Ländern verstärkt kooperieren und auch mehr Geld einsetzen.

Samoa hat etwa 200.000 Einwohner, die Föderation von Mikronesien 110.000, Palau 20.000 und Tuvalu 12.000. Wenn auch flächenmäßig winzige Inselstaaten wie diese, deren Landflecken oft über Hunderte, ja Tausende Kilometer im Süd-, Zentral- und Westpazifik verstreut sind, plötzlich ein betont großes Interesse der USA erwecken, so liegt das mittlerweile – erraten – an China.

Am Mittwoch begann deswegen in Washington ein Gipfeltreffen der USA mit Vertretern von 14 pazifischen Inselstaaten und Territorien. Ziel: die Rolle der USA und des Westens generell in der gigantischen Weltregion durch allerhand Maßnahmen zu stärken. Das Schlussdokument des US-Pacific Island Country Summit wurde erst nach einem Dinner mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus am Donnerstag (Ortszeit) beschlossen und verkündet. Grob gesagt, geht es um eine Stärkung der Partnerschaft zwischen den (samt den USA) 15 Ländern auf vielen Ebenen und die Förderung von Demokratie, Entwicklung und Sicherheit.