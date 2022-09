Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Meloni und die Auswirkungen auf die EZB: Politisch ist der Ausgang der Parlamentswahlen in Italien ausreichend kommentiert worden. Aber was heißt der Rechtsrutsch in der drittgrößten Volkswirtschaft der EU eigentlich wirtschaftlich? Da sind vorläufig einmal zwei große Felder betroffen: die Geldpolitik der EZB und die völlig aus dem Ruder gelaufene irreguläre Migration. Mehr dazu in der Bilanz von Josef Urschitz [premium]

Der Tunnel ist tot: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will den Lobau-Tunnel endgültig zu Fall bringen: „Nur weil etwas vor 20 Jahren eine Überlegung wert war, muss es nicht noch heute eine richtige Entscheidung sein.“ Der Lobau-Tunnel ist tot, aber es fehlt an einer Alternative, schreibt Martin Stuhlpfarrer in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Putins nächster Akt: In einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt wurden die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkannt. Die entsprechenden Dekrete des Kremlchefs wurden in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) in Moskau veröffentlicht. Sie gelten als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können. Mehr dazu in unserem Übersichtsartikel über den Ukraine-Krieg.

Wien Energie - die geheimen Prüfberichte: Ein volatiler Markt und vermehrte Börsengeschäfte: Seit Jahreswechsel ist das Überleben der Wien Energie nur durch Milliarden auf Pump gesichert. Die Banken streikten irgendwann. Ein Bericht von Anna Thalhammer und Jakob Zirm. Mehr dazu [premium]

Hurrikan Ian setzt Tour der Zerstörung fort: Nachdem er schwere Verwüstungen in Florida angerichtet hat, bewegt sich Hurrikan "Ian" jetzt auf die nächste US-Küste zu. Mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde nahm er am Donnerstag (Ortszeit) Kurs auf South Carolina. Auch in North Carolina und Georgia warnte das US-Hurrikanzentrum vor gefährlichen Sturmfluten.

Untergetauchte Minister: Neben einer Handvoll sehr präsenter Minister führen gleich mehrere Regierende ein Schattendasein – nicht nur medial. In der ÖVP sorgt das für Kritik. Mehr dazu [premium]

Heute vor 100 Jahren: Das Wiener Kaffeehaus kämpft um seinen Ruf. Am 29. September 1922 schreibt die Neue Freie Presse, dass das Wiener Café bei den Wienern selbst einigermaßen in Mißkredit geraten ist. Sie waren nicht übel gewillt, ihm an allem und jedem, was uns bedrückte, die Schuld zu geben. Eine Zeitreise. [premium]