Cloudpop aus Wien: Schlaflos und für immer jung

Die Wiener Künstlerin Verifiziert tritt am Freitagabend im Flex auf.

Das eigene Auto und die Nintendo Switch: Es sind Fixpunkte einer meist sorglosen Wiener Jugend, die Künstlerin Verifiziert in ihrem Werk besingt.

Live auftreten wollte sie eigentlich nie. Deshalb wehrte Künstlerin Verifiziert sich erst gegen das Angebot ihres Managers, sie unter Vertrag zu nehmen. Es kam dann doch anders.

Allein diesen Sommer spielte die Wienerin auf zwölf Konzerten, die große Mehrheit davon in Deutschland. Verena – so heißt Verifiziert mit bürgerlichem Namen, den Nachnamen lässt sie lieber unter den Tisch fallen – hat schon mit dem Musikprogramm Garageband an Songs herumgeschustert, da war sie noch keine 16. Später lud sie ihre Lieder auf die Musikplattform Soundcloud hoch, seit gut zwei Jahren macht die 25-Jährige als Selbstständige Musik.