Russland belastet Raiffeisenbanken in Milliardenhöhe

Der Krieg in der Ukraine sorgt bei den Raiffeisenlandesbanken für Verluste. Denn der Wert ihrer RBI-Beteiligung verfällt.

Russland gilt der erste Satz im Finanzbericht. „Das 1. Halbjahr 2022 war insbesondere durch den Krieg Russlands in der Ukraine und die damit zusammenhängenden Unsicherheiten über die weitere geopolitische und wirtschaftliche Entwicklung geprägt“, schreibt die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien).

Sehr aufschlussreich ist das allerdings nicht. Seit Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist, schwebt das Damoklesschwert nicht nur über der Raiffeisen Bank International (RBI), sondern auch über ihren acht Landesbanken (RLB). Bisher profitierten sie von ihrer Beteiligungen an der Aktiengesellschaft. Denn bisher brachte die RBI-Russlandtochter kräftige Gewinne. Zusammen mit der Ukraine und Belarus erwirtschaftete die Region Russland im Geschäftsjahr 2021 knapp die Hälfte des gesamten RBI-Gewinns.

Doch nun werden ihre Beteiligungen zum Verhängnis. Aufgrund der Sanktionen ist es fast unmöglich, das Geld abzuschöpfen. Viele Analysten gehen davon aus, dass das Russland-Geschäft verkauft wird. Nach sieben Monaten Krieg hätte man sich dazu auch eine klare Stellungnahme gewünscht. Doch die Banken bleiben zum Thema wortkarg.

Werteverfall von 910 Mio.

Doch ein paar Zahlen bringen nun Licht ins Dunkel – sie deuten an, wie groß der Schaden für das Raiffeisen-Imperium ist.