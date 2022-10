François-Xavier Roth folgt auf Teodor Currentzis als SWR-Chefdirigent

Roth übernimmt 2025 die Führung des deutschen Orchesters als eine Art Heimkehrer.

Der französische Dirigent François-Xavier Roth übernimmt mit Beginn der Spielzeit 2025/26 die künstlerische Leitung des SWR Symphonieorchesters. Er folgt am Pult auf Teodor Currentzis, der seit 2018 an der Spitze des Orchesters steht und dessen Vertrag kurz vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine verlängert wurde, weshalb die Verantwortlichen zuletzt in heftiger Kritik standen - Currentzis gilt ja in seiner Eigenschaft als Leiter des Ensembles „musicAeterna“ als Nutznießer der Subventionsmaschinerie des russischen Regimes.

François-Xavier Roth (50) fungiert seit 2015 als Generalmusikdirektor der Stadt Köln und ist damit Chefdirigent des Gürzenich-Orchesters und der Oper Köln. Allerdings ist er für einen Teil der Musiker des SWR kein Unbekannter. Seine Position in Köln trat er an, als bekannt wurde, dass die beiden Orchester des Senders - beheimatet in Frankfurt bzw. Baden-Baden/Freiburg - zusammengelegt werden sollte. Zuvor war er Chefdirigent des Orchesters von Baden-Baden/Freiburg.

Roth und Currentzis in Wien

International hat Roth vor allem durch die Gründung des Orchesters „Les Siècles“ Aufsehen erregt. Mit diesem Ensemble hob er den Originalklang-Gedanken auf eine neue Eben: Dieses Orchester musiziert nicht nur Barock und Klassik, sondern auch Romantik und Moderne auf einem Instrumentatrium, das jeweils jenem entspricht, das die Komponisten zur Entstehungszeit ihrer Werke kannten. In seiner Eigenschaft als Chefdirigent von Les Siècle gestaltet Roth kommenden Juni das Festival „Paris tanzt!“ im Wiener Musikverein - unter anderem mit Werken von Igor Strawinsky im „Originalklang“.

Currentzis wiederum gastiert vom 7. bis 9. Oktober mit seinem eilends mit Hilfe westlicher Sponsoren für ihn gegründeten neuen Ensemble „Utopia“ im Wiener Konzerthaus. Das für November im Konzerthaus geplante Gastspiel der „musicAeterna“ mit zwei konzertanten Aufführungen von Wagners „Tristan und Isolde“ wurde ebenso abgesagt wie die Aufführung von Bachs H-Moll-Messe im kommenden März.

Als amtierender Chefdirigent des SWR dirigiert Currentzis jedoch die Konzerte des Ensembles im Konzerthaus am 19. Dezember dieses Jahres und am 25. Jänner 2023.

(APA/sin)