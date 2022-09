Banken prüfen nun Risiken in China

Die Eskalation im Zusammenhang mit Taiwan hat alarmiert.

New York. Globale Finanzkonzerne, die noch immer unter milliardenschweren Verlusten in Russland leiden, überprüfen nach der Eskalation der Spannungen im Zusammenhang mit Taiwan nun die Risiken von Geschäften im Großraum China.



Wie zu hören ist, haben unter anderem Société Générale SA, JPMorgan Chase & Co. und UBS Group AG ihre Mitarbeiter in den letzten Monaten aufgefordert, zur Beherrschung diesbezüglicher Risiken ihre Notfallpläne zu überprüfen.



Globale Versicherer ziehen sich unterdessen aus dem Abschluss neuer Polizzen zur Absicherung von Unternehmen zurück, die in China und Taiwan investieren. Die Kosten für die Deckung politischer Risiken sind seit Russlands Einmarsch in der Ukraine um mehr als 60 Prozent gestiegen.



„Politische Risiken im Zusammenhang mit möglichen US-Sanktionen und die Wahrscheinlichkeit, dass China mit einer Einschränkung des Kapitalflusses reagiert, beschäftigen die Risikomanager“, so Mark Williams, Professor an der Boston University. „Ein Sanktionskrieg würde die Kosten für die Geschäftstätigkeit erheblich erhöhen und die US-Banken veranlassen, ihre China-Strategie zu überdenken.“

US-Parlamentarier haben vergangene Woche den Druck auf die Banken erhöht, die Frage zu beantworten, ob sie sich aus China zurückziehen würden, wenn Peking in Taiwan einmarschieren würde.

(Bloomberg)