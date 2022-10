Drucken

Hauptbild • Feilen an der Durchschlagskraft: ÖSV-Speed-Asse Vincent Kriechmayr (l.) und Matthias Mayer. • Feilen an der Durchschlagskraft: ÖSV-Speed-Asse Vincent Kriechmayr (l.) und Matthias Mayer. (c) Johann Groder / picturedesk.com

Die Abfahrtssaison beginnt heuer so früh wie noch nie, doch ausgerechnet in der alpinen Königsdisziplin werden die Versäumnisse der rot-weiß-roten Skination deutlich. Weil im ÖSV also neue Rezepte gegen das Speed-Dilemma gefragt sind, schreiten Olympiasieger Matthias Mayer und Weltmeister Vincent Kriechmayr zur Tat.

Matthias Mayer drängt wahrlich nicht in den Mittelpunkt. Zumindest nichts abseits der Skispisten, auf denen er heuer seinen dritten Olympiasieg in Folge eingefahren hat – der 32-jährige Kärntner ist der bei Winterspielen erfolgreichste Skirennläufer Österreichs. Dass er aber daheim in Afritz am See irakische Flüchtlingsfamilien aufgenommen hat oder dass er heuer im Sommer, als die Unwetter über das Tal hereinbrachen, mit der Schaufel in der Hand in den Nachbarort marschiert ist, diese Episoden gibt der Skistar nur auf Nachfrage preis.



Nun will Mayer als ÖSV-Abfahrer Nummer eins der rot-weiß-roten Speedmannschaft eine neue Teamkultur verpassen. Worte darüber verlor er wenig überraschend keine, vielmehr war es Kollege Vincent Kriechmayr, der davon erzählte: „Der Mothe ist ein ziemlicher Teamplayer, er wollte so etwas aufbauen und da habe ich gesagt: Da mache ich gerne mit.“