"Morden und lügen": Das Spiel mit der Schuld

Der Vorarlberger André Pilz legt mit „Morden und lügen“ einen Thriller vor, der keinen Vergleich mit namhaften heimischen Krimiautoren scheuen muss.

Sechs Jahre sind vergangen, seit der letzte Kriminalroman von André Pilz erschienen ist. Nun ist der Vorarlberger mit „Morden und lügen“ wieder da, und das gleich im prestigeträchtigen Suhrkamp-Verlag.



Hauptfigur Jan, ein Autor in einer veritablen Schaffenskrise, muss sich seiner Vergangenheit stellen. Vor sechzehn Jahren wurde die Studentin Angelika vor ihrem Wohnheim in einer österreichischen Universitätsstadt getötet. Nun taucht plötzlich die Mutter der Toten auf und bezichtigt Jan, mehr über die Tat zu wissen, als er zugibt. Pilz bedient sich bei seiner Erzählung des Stilmittels des unzuverlässigen Erzählers. Kann man Jan, der auch mal schnell aus der Fassung gerät, trauen? Ist er wirklich unschuldig? Was weiß er?