Firmenanleihen mit bösem Omen

Frankfurt. Es war noch nie so teuer für europäische Unternehmen, bestehende Anleihen durch neue zu refinanzieren. Für künftige Zahlungsausfälle lässt das nichts Gutes erwarten.



Die Zinsdifferenz zwischen ausstehenden und aktuell neu begebenen Unternehmensanleihen stieg laut einem von Bloomberg aggregierten Index am vergangenen Montag auf 250 Basispunkte – der höchste Wert seit 1998, als der Index erstmals berechnet wurde. Anders gesagt, Unternehmen müssen pro 100 Millionen Euro, die sie umschulden, 2,5 Millionen Euro mehr an Zinsen zahlen.