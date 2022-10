Persönliche Grüße schadeten Skifahrerin

Frau hätte den Monteur ihrer Bindung früher klagen müssen, weil eine Karte seinen Namen verriet.

Wien. Selbst wenn man im Recht sein sollte, nutzt eine Klage wenig, wenn man sie zu spät einbringt. Bei Schadenersatzansprüchen etwa hat man dafür drei Jahre Zeit. Gerechnet wird dies ab dem Zeitpunkt, an dem der Geschädigte Kenntnis von Schaden und Schädiger erlangt hat.



Da traf es sich nicht so gut, dass eine Frau erst im August 2020 eine Klage wegen eines Skiunfalls aus dem März 2016 einbrachte. Doch die Frau argumentierte damit, dass sie Zeit gebraucht habe, um in Erfahrung zu bringen, wer ihr damals die Bindung eingestellt hatte. Doch hatte sie die Ski nicht einfach so in Empfang genommen, sondern es war eine Grußbotschaft dabei. Und eben diese sollte der Frau nun juristisch auf den Kopf fallen.