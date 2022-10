Julia Grabher hat am Sonntag das 60.000-Dollar-ITF-Turnier in San Sebastian (ESP) gewonnen.

Die topgesetzte Vorarlbergerin besiegte im Endspiel die Spanierin Aliona Bolsova nach 94 Minuten mit 6:3,7:6(3). Grabher schafft damit nicht nur die Rückkehr in die Top 100, sondern wird ab Montag so gut wie nie zuvor voraussichtlich auf Position 85 aufscheinen. Sie hat damit also ihren am 12. September erstmals erreichten Top-100-Platz vorerst abgesichert.

(APA)