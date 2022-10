Erste Ergebnisse der Burgenland-Wahlen

Die ersten Ergebnisse stehen fest: In vier Gemeinden verliert die ÖVP ihren Bürgermeister.

Um 16 Uhr haben in den letzten burgenländischen Gemeinden die Wahllokale für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen geschlossen. In den bis dahin 66 ausgezählten Ortschaften hat es sieben Bürgermeisterwechsel gegeben. Vier Ortschefs wanderten von der ÖVP zur SPÖ, umgekehrt konnte die ÖVP der SPÖ zwei Bürgermeistersessel abnehmen. In Kleinmürbisch (Bezirk Güssing) löste ein Bürgerlisten-Kandidat den SPÖ-Ortschef ab.

SPÖ-Landtagsabgeordneter Roman Kainrath ist mit 72,98 Prozent als Bürgermeister in Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) bestätigt worden. Mit ihm steigerte sich die dortige SPÖ um fast 32 Prozentpunkte auf 68,7 Prozent. Kainrath hatte erst im Sommer das Amt als Nachfolger des zurückgetretenen Christian Rohrer von der Bürgerliste ADL angetreten. Die Bürgerliste hat bei den heutigen Wahlen nicht mehr kandidiert.

ÖVP-Landtagsabgeordneter Gerald Handig konnte trotz eines Minus von 12 Prozentpunkten mit 66,04 Prozent sein Bürgermeisteramt in Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) verteidigen. Die ÖVP Edelstal blieb trotz Verlusten mit 63 Prozent stärkste Fraktion im Gemeinderat.

Ebenfalls wiedergewählt wurde SPÖ-Landtagsabgeordneter Gerhard Bachmann in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See). Er holte für die Sozialdemokraten ein Plus von 7,5 Prozentpunkten und hält damit bei 68,9 Prozent.

Jüngster Bürgermeister wiedergewählt

In Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) ist Fabio Halb als Bürgermeister wiedergewählt worden. Der SPÖ-Politiker wurde 2017 im Alter von 20 Jahren zum Ortschef gekürt und ist damit der jüngste Bürgermeister Österreichs.

Eine Bürgermeister-Stichwahl ist bisher in Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) und Ritzing (Bezirk Oberpullendorf) nötig.

