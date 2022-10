Harry Maguire, Englands meistgehasster Fußballer

Er ist Kapitän von Rekordmeister Manchester United und Schlüsselspieler im Nationalteam. Doch da wie dort muss der Verteidiger als Sündenbock herhalten.

Manchester. Die bittere 3:6-Abfuhr gegen Stadtrivale Manchester City (Hattricks von Erling Haaland und Phil Foden) sah United-Kapitän Harry Maguire am Sonntag nur aus der Ferne. Offizieller Grund für sein Fehlen war eine Oberschenkelblessur, doch der 29-Jährige hätte auch topfit nicht gespielt. Maguire, nach wie vor teuerster Verteidiger der Welt (United zahlte 87 Mio. Euro an Leicester), hat seinen Stammplatz im Abwehrzentrum längst verloren.



Mit einer Serie haarsträubender Fehler war er in die Saison gestartet. Nach einem 0:4 gegen Brentford setzte ihn Trainer Erik ten Hag endgültig auf die Bank – und sollte Recht behalten. Auf Anhieb gewann United viermal in Folge, darunter gegen Liverpool. Erst City setzte dem Erfolgslauf im Derby ein vorläufiges Ende.