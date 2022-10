Briefing

Stichwahl in Brasilien notwendig: Überraschend knapp hat Luiz Inácio Lula da Silva die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Der linke Ex-Staatschef kam auf 47,88 Prozent, der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt 43,68 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntag nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen mitteilte. Nun kommt es am 30. Oktober zu einer Stichwahl. Mehr dazu

Migrationsgipfel mit Nehammer: Bundeskanzler Karl Nehammer, der serbische Präsident Aleksandar Vučić und der ungarische Regierungschef Viktor Orbán treffen einander am Montag in Budapest angesichts des Anstiegs von Flüchtlingsströmen über die Balkanroute zu einem Gipfel über Migration. Mehr dazu

Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller starten: Vor zwei Wochen haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Forderung für eine Lohn-und Gehaltserhöhung von 10,6 Prozent an die Arbeitgeber überreicht, am Montag startet nun die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag 2023. Mehr dazu

Nobelpreis-Woche beginnt: Mit der Bekanntgabe der Auszeichnung für Physiologie bzw. Medizin eröffnet das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm die Nobelpreis-Woche. Mehr dazu

Straka verpasst Turniersieg hauchdünn: Golfprofi Sepp Straka hat seinen zweiten Turniersieg auf der PGA-Tour knapp verpasst. Der 29-Jährige verlor bei der Sanderson Farms Championship in Jackson/Mississippi erst im Stechen auf dem zweiten Extraloch gegen den Kanadier Mackenzie Hughes. Mehr dazu

Warum vertraut man den Radfahrern so wenig? Die Novelle der Straßenverkehrsordnung bringe mehr Sicherheit für Fahrradfahrende und sei ein Schritt in die richtige Richtung, schreibt Klemens Patek in seiner Morgenglosse. Aber manche Regeln seien unnötig verkomplizierend. Autofahrern werde mehr Vertrauen entgegengebracht. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über den bevorstehenden Streik der Hausherren. Die Sorge war groß: was geschähe, wenn Wasserversorgung und Haustore abgesperrt würden? Mehr dazu