Ein vom Büro des Obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, am 3. Oktober 2022 veröffentlichtes Bild zeigt ihn bei einer gemeinsamen Abschlussfeier für Kadetten der Militärakademien in der Hauptstadt Teheran.

Der Tod von Mahsa Amini habe dem Obersten Führer „das Herz gebrochen“. Die Demonstratnten seien aber nicht von „gewöhnlichen Iranern“ gestartet worden. Am Sonntagabend waren Sicherheitskräfte in Teheran mit Gewalt gegen Studierende vorgegangen.

Der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat sich am Montag erstmals zur aktuellen Protestwelle im Land zu Wort gemeldet. Die Proteste gegen den Tod einer Frau in Polizeigewahrsam seien geplant und nicht von "gewöhnlichen Iranern" inszeniert worden. „Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini hat mir das Herz gebrochen", sagte Khamenei in einer Stellungnahme, die von den staatlichen Medien veröffentlicht wurde, und er bezeichnete ihn als „bitteren Vorfall".

Khamenei betonte in der Folge, dass "einige Leute die Straßen unsicher gemacht" hätten und dass es geplante "Unruhen" gegeben habe. Er sprach den Sicherheitskräften seine volle Unterstützung aus, da sie während der Proteste Unrecht erlitten hätten.

Universität Sharif: Unterricht pausiert nach Unruhen

Nach den heftigen Unruhen in der Universität Scharif in Teheran wurde der Unterricht bis auf Weiteres eingestellt. Nach Angaben des Nachrichtenportals Aftab-News werde der Unterricht in der iranischen Hochschule ab Montag nur noch online stattfinden. Studenten zufolge ist das wegen der Internetsperren, die im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten verhängt wurden, derzeit kaum machbar.

Am Sonntagabend waren Sicherheitskräfte örtlichen Medienberichten zufolge mit Gewalt gegen Studierende vorgegangen. Polizisten und Milizen riegelten den Campus in der Nacht zu Montag ab. Auch mehrere Professoren der Elite-Universität sollen nach Angaben des iranischen Nachrichtenportals "Emtedad" verprügelt worden sein. In den sozialen Medien war von einem Polizeiangriff und "bürgerkriegsähnlichen" Zuständen die Rede. Die iranischen Medien wiese diese Berichte als übertriebene Stimmungsmache gegen das System zurück.

Auslöser der Demonstrationen ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor gut zwei Wochen. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben; die Polizei weist das zurück. Seit dem Tod der jungen Frau demonstrieren landesweit Tausende Menschen gegen den repressiven Kurs von Regierung und Sicherheitskräften sowie gegen das islamische System.

(APA/dpa)