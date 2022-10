Der achtjährige Wiener Stadtadler Albin Hauser springt in Hinzenbach in Oberösterreich mehr als 17 Meter weit und krönt sich damit zum Gesamtsieger der Kinder-Vierschanzentournee.

Ein kleiner Hernalser ist der große Überflieger im Skisprung-Nachwuchs: Der achtjährige Stadtadler Albin Hauser springt in Hinzenbach (Oberösterreich) mehr als 17 Meter weit und ist damit der Gesamtsieger der Kindervierschanzentournee. Aber auch seine Teamkollegen bei den Stadtadlern sind höchst erfolgreich: Insgesamt gehen bei dieser Tournee 22 Pokale und zehn Medaillen an Mädchen und Burschen aus Wien und Niederösterreich.

Drei von vier Springen in seiner Klasse gewinnt Albin Hauser souverän. Mit Sprüngen auf 17,5 und 17,0 Meter ist in der Energie AG-Arena von Hinzenbach der Gesamtsieg fixiert. „Mir ist aufgefallen, dass die Pokale heuer ein bisschen kleiner sind als im letzten Jahr. Aber ich nehm’ sie trotzdem“, sagt Albin nach der Siegerehrung. Schon vergangenes Jahr hat er in seiner Altersklasse den Gesamtsieg geholt. „Das ist schon cool. Aber es wird wahrscheinlich jedes Jahr schwieriger“, sagt er. Ingesamt sind diesen Sommer 135 Skispringerinnen und Skispringern zwischen sechs und elf Jahren aus Österreich, Deutschland, Tschechien und Rumänien bei der 23. Internationalen Kindervierschanzentournee, dem größten Kinder-Skispringen Europas auf bewässerten Matten, angetreten.

Gesamtsieger Albin Hauser räumt allein bei dieser Tournee vier Pokale und eine Medaille ab. Wiener Stadtadler

Gleich drei Stadtadler werden in ihren Altersklassen Gesamtzweite. Bei den neunjährigen Burschen springt Paul Kaman, der Stadtadler aus der niederösterreichischen Region Schwechat, beim Finale in Hinzenbach 18,5 und 19,0 Meter - das bedeutet Tages- und Gesamtplatz 2. Nicola Tedesco (10) aus Wien-Floridsdorf wird in seiner Altersklasse mit zwei Sprüngen auf 17,5 Meter in Hinzenbach Vierter, holt durch seine Punkte der anderen drei Tourneestationen aber ebenfalls Gesamt-Platz 2. Und auch Nico Greilhuber (11) aus Wien-Währing reicht der vierte Platz in Hinzenbach mit Sprügen auf 38,5 und 37,0 Meter zu Gesamt-Platz 2 in seiner Altersklasse.

Pokale räumen in Hinzenbach aber auch drei weitere Stadtadler ab: Theo Danner (10) aus dem niederösterreichischen Wienerwald landet bei 19,0 und 18,0 Metern auf Platz 2 und wird damit Gesamt-Fünfter, obwohl er bei den beiden bayerischen Tourneestationen nicht am Start war. Überragend fliegt auch Fridolin Hauser. Der elfjährige Stadtadler aus Wien-Hernals wird mit Sprüngen auf 39,0 und 38,0 Meter Dritter und holt sich Gesamt-Platz 4, nur sieben Punkte vom Tourneestockerl entfernt. Und in der Altersklasse mit den meisten Startern in Hinzenbach landet auch Emanuel Urbanek, der neunjährige Stadtadler aus dem niederösterreichischen Bezirk Baden, am Podest. Mit Weiten von 18,0 und 17,0 Metern holt Emanuel Tagesplatz 3 und Gesamtplatz 8, obwohl auch er in Bayern gar nicht gestartet ist.

Keine eigene Schanze in Wien

„Das sind tolle Ergebnisse für unsere Mädchen und Burschen“, meint der sportliche Leiter der Stadtadler, Bernhard Wadsak. „Von allen 15 Vereinen, die bei der heurigen Tournee dabei waren, haben wir Stadtadler die zweitmeisten Punkte geholt, gleich hinter dem geschichtsträchtigen SC Bischofshofen. Das zeigt, dass unsere Kinder und unsere Trainerinnen und Trainer in den letzten Monaten sehr viel geleistet haben, obwohl wir als einziger Verein nach wie vor keine eigene Nachwuchs-Trainingsschanze haben.“

Seit Jahren kämpfen die Stadtadler für eine kleine Trainingsschanze in Wien, die im Ganzjahresmattenbetrieb auch völlig ohne Schnee auskommen würde. Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer mit den jungen Stadtadlern jedes Wochenende mindestens 100 Kilometer zur nächstgelegenen Schanze, zum Beispiel nach Mürzzuschlag in der Steiermark. Mehr als 200 Mitglieder engagieren sich im einzigen Skisprungclub in Wien und Niederösterreich.

Das Stadtadler-Aufgebot beim Finale der Kindervierschanzentournee in Hinzenbach. Wiener Stadtadler

(red.)