Und jetzt noch eine Finanzkrise?

Die Credit Suisse gilt in der europäischen Bankenbranche schon lange als Sorgenkind.

Als Gerüchte um einen möglichen Konkurs der Credit Suisse auftauchten, stürzte die Aktie massiv ab.

Wien. Am Montagmorgen waren die Anteilsscheine der Credit Suisse billiger als ein Frühstückskaffee in Zürich – die Aktie stürzte um mehr als neun Prozent ab und lag zwischenzeitlich bei rund 3,55 Schweizer Franken. Damit setzt sich zwar die Talfahrt des Finanzinstituts weiter fort – allein in diesem Jahr wurden fast 60 Prozent des Marktwerts verloren –, aber diesmal scheint die Credit Suisse vor noch größeren Herausforderungen zu stehen.

Fünfjährige Credit Default Swaps (CDS) sind ein Richtwert, um die Bonität eines Unternehmens einschätzen zu können. Mit diesen Derivaten decken sich Anleger ein, wenn sie sich gegen die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens absichern wollen. Diese CDS stiegen bei der Credit Suisse am Montag auf bis zu 290 Basispunkte, ein Rekordniveau.