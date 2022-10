Drastische Kursänderung in London

Der britische Schatzkanzler Kwasi Kwarteng hat eine Steuersenkung für Reiche abgeblasen. Aber die Probleme für ihn und seine Chefin Liz Truss dürften noch nicht vorbei sein.

So schnell kann es gehen. Noch am Sonntagmorgen hatte die britische Premierministerin Liz Truss eiserne Entschlossenheit demonstriert, sie war überzeugt, dass ihre Wirtschaftspolitik die richtige sei. „Ich halte an unserem Paket fest“, sagte sie – also auch an einer höchst kontroversen Steuersenkung, von der nur die reichsten Briten profitieren würden.

Aber schon am Montag früh war es damit vorbei: Schatzkanzler Kwasi Kwarteng kündigte einen Rückzieher an, nach über einer Woche der Turbulenzen auf den Finanzmärkten und wachsendem Druck von Parteikollegen wurde der Plan verworfen. „Die Steuersenkung war zu einer Ablenkung geworden“, so Kwarteng.