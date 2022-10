Mit Balenciaga-Sneakers im Kunstschlamm stecken bleiben

Durch Santiago Sierras Schlamm: Präsentation der Sommer 2023-Kollektion von Balenciaga in Paris am Montag.

Der spanische Künstler Santiago Sierra, einst hart und kompromisslos, lieferte jetzt die Betroffenheitskulisse für den Verkauf dunkler Luxusmode.

„Shock Jock Art“, diesen Begriff für Kunst muss man googeln: Gemeint ist eine, die provozierend unterhalten will. Das Label ist nicht nett gemeint. Es bezog sich auf den spanischen Künstler Santiago Sierra, der 2021 beim Dark Mofo Art Festival in Australien – Nitsch-geeicht – indigene Einwohner zur Blutspende aufrief. Um damit eine englische Fahne zu tränken. Woran Indigene derart heftige Kritik übten – es sei „genug indigenes Blut geflossen“, noch dazu auf Wunsch eines Künstlers aus einer Kolonialmacht –, dass die Aktion vom Festival abgesagt wurde. Man hätte auch kein Blut spenden können.

Jetzt bringt der Härteste unter den Provokateuren der Gegenwartskunst (was nicht allzu schwer ist) erneut die Instagram-Feeds der Kunstszene zum Kochen. Lieferte er doch die Kulisse für die Modenschau der derzeit einflussreichsten Luxusmarke, Balenciaga, mit der am Montag die Pariser Fashionweek eröffnete. Beziehungsweise: Er schüttete sie auf. Tonnen von Schlamm häufte er zu einer massiven „dystopischen Landschaft“, wie das immer so zivilisiert heißt. Models und Publikum mussten kräftig stapfen, Letztere zu „komfortablen Sitzen“, wie ein Kommentator süffisant anmerkte. Die Grenze zwischen Authentizität und Zynismus ist in der Kunst eben eine fein (an)gezogene.