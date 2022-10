Mode, die spricht

Mit dem legendären Buchgeschäft The Strand („18 Miles of Books“) kooperierte Bottega Veneta für eine limitierte Taschenedition, die im September lanciert wurde.

In auserlesenen Ausnahmefällen lebt die visuell ausgerichtete Modewelt derzeit gern ihre Schwäche für literarische Werke aus.

Die Literatur funktioniert einerseits ähnlich saisonal wie die Mode mit ihren Frühjahrs- und Herbstneuerscheinungswellen, andererseits in etwas größeren Zyklen. Wer also das aktuell zu verzeichnende Revival der Neunzigerjahre auch literarisch begleiten möchte, tut zum Beispiel ganz gut daran, zu den Werken des Kanadiers Douglas Coupland zu greifen. Er prägte 1991 mit seinem gleichnamigen Roman den Begriff der „Generation X“ – und hinterließ damit wohl bleibenden Eindruck bei Pierpaolo Piccioli. Dieser holte als zuständiger Kreativdirektor von Valentino Coup­land nämlich für eine Zusammenarbeit mit der Luxusmodemarke ins Boot – letztes Ergebnis: eine Kapselkollektion mit Zitaten des Autors.

Der Österreicher Anatol Knotek wurde wiederum von der Normcore-Modemarke COS eingeladen, einige Kleidungsstücke mit Beispielen seiner konkreten Poesie zu gestalten. Wie da aus „the problem“ nach und nach „the poem“ wird, zählt zu einer typografisch gewieften Version angewandter Problem(auf)lösung, wenn man so möchte. Ohne eine Übersetzung in modische Erzeugnisse kommt die Gesprächsreihe mit Autorinnen und Autoren daher, die das Maison Chanel als „Rendez-vous littéraires“ in französischer Sprache abhält: Immerhin ist Markenbotschafterin Charlotte Casiraghi als Philosophin in Frankreich selbst eine anerkannte Autorin.

Kostbarkeit. Ein weiteres Highlight für Bibliophile ist eine transatlantische Kooperation: Auf Betreiben des neuen Hausdesigners, Matthieu Blazy, tat sich Bottega Veneta mit dem legendären New Yorker Buchgeschäft The Strand zusammen. Wer schon einmal vor Ort war, weiß, dass nicht nur „18 Miles of Books“ über die Regalwände verteilt sind, sondern auch stattliche Reihen an Baumwolltaschen, die Bücherwürmer hier als Souvenirs erstehen. Die limitierten Lederversionen von Bottega Veneta sind nicht nur literarisch um einiges wertvoller.

