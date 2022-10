Umweltalarm in Südsteiermark: Chemische Substanz ausgetreten

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in Häusern zu bleiben. In einem Betrieb seien chemische Substanzen ausgetreten.

In der Südsteiermark ist am Dienstag in der Früh bei einem Betrieb offenbar eine chemische Substanz ausgetreten. Die Bevölkerung im Raum Ragnitz (Bezirk Leibnitz) wurde aufgerufen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Näheres war vorerst nicht bekannt.

Der Umweltalarm war von der Landeswarnzentrale Steiermark ausgelöst worden. Zu dem Austritt der Substanz soll es laut Polizei gegen 7.00 Uhr gekommen sein. Berichte über möglicherweise Verletzte lagen vorerst nicht vor. Es soll sich bei der Substanz um Salpetersäure handeln. Etliche Feuerwehren waren in der Früh am Einsatzort.

(APA)