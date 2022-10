Der aktuelle WHO-Bericht zeigt, dass mentale Gesundheit am Arbeitsplatz (zu) oft vernachlässigt wird. Neben den individuellen Folgen sind auch die wirtschaftlichen Einbußen beachtlich.

15 Prozent der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter leiden darunter, eine psychische Störung zu haben, geht aus dem aktuellen WHO-Bericht zu mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz hervor. Die wirtschaftlichen Folgen seien nicht zu unterschätzen, denn Depressionen und Angstzustände kosten der Weltwirtschaft - in erster Linie durch Produktivitätsverluste - rund 100 Milliarden Euro pro Jahr.

Veränderungen in der Arbeitswelt, wie die demografische Entwicklung, technologischer Fortschritt und die Pandemie haben neue psychosoziale Risken geschaffen und bestehende verschärft. Viele Menschen waren plötzlich damit konfrontiert, existenzielle Fragen zu beantworten. Diese Zustände haben auch zu Depressionen und Angstzuständen geführt, sagt Nikola Komlenac, Privatdozent an der Medizinischen Universität in Innsbruck.

Arbeitgeber sollten das Ziel verfolgen, psychosoziale Risiken zu minimieren, sagt er, und dabei konkrete Maßnahmen am Arbeitsplatz umsetzen. Dazu zähle, wie auch in den WHO-Leitlinien ersichtlich, eine Risikobewertung durchzuführen, Arbeitnehmende darüber zu informieren, ob eine Stelle oder Person - wie eine Arbeitsaufsichtsbeauftragte - zur Verfügung stehen, an die sich Betroffene direkt wenden zu können. Und es sei auch wesentlich, alle Mitarbeitenden über psychosoziale Gefährdungen am Arbeitsplatz zu informieren und zu schulen.