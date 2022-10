Ofner unterzog sich erneut Fersen-OP

Sebastian Ofner muss die Tennis-Saison vorzeitig beenden. Der 26-Jährige unterzog sich erneut einer Operation an seiner lädierten Ferse, wie er am Wochenende via Instagram bekannt gab.

Der Eingriff wurde in Graz vorgenommen. "Das Problem war das Knochenmarksödem an der linken Ferse. Die letzten fünf Monate habe ich jede Partie mit Schmerzen und Schmerzmitteln gespielt", schrieb Ofner. Die Schmerzen seien auch außerhalb von Matches und Trainings aufgetreten.

Ofner war schon vor einem Jahr nach einer Operation am linken Fuß monatelang ausgefallen. Erst Ende April gab er sein Comeback, als Highlight bleibt heuer der Achtelfinaleinzug in Kitzbühel. Nun will er in drei bis vier Wochen wieder fit sein und den Fokus dann auf das kommende Jahr ausrichten. In der jüngsten Weltrangliste schien der Steirer am Montag als fünftbester Österreicher auf Platz 186 auf.

(APA)