Eine Stunde beim Kuscheltherapeuten

Hauptbild • Kuscheln ist platonische Berührung ohne erotische Absichten. • Illustration: Christine Pichler

Nähe und Berührung sind ein menschliches Grundbedürfnis. Das Angebot professioneller Kuschlerinnen und Kuschler hilft einsamen, gestressten oder unerfahrenen Menschen, dieses Bedürfnis zu erfüllen.

„Manche Leute gönnen sich das wie Wellness. Eine alleinerziehende Single-Mutter, die sieht das wie Massage oder ein anderes Angebot, da steht die Selbstfürsorge im Vordergrund“, erzählt der professionelle Kuschler Lukas Brock. Der 34-jährige Wiener arbeitet neben seinem Brotberuf als Sozialarbeiter selbstständig als „cuddly bodyworker“, wie er seine Tätigkeit selbst beschreibt.

Gelandet ist er bei dem Beruf nach einer langen Auseinandersetzung mit ganzheitlicher Gesundheit und Sexualität: „Berührung war schon immer etwas ganz Zentrales und Wichtiges in meinem Leben.“ Nach Fortbildungen im Bereich Konsens und sexologischer Körperarbeit wollte auch er sich in der Körperberatung selbstständig machen. Schließlich hat er sich dafür entschieden, platonische Berührung, als Kuscheln, Nähe und Geborgenheit professionell anzubieten: „Sexuelle Berührung anzubieten, passte nicht so gut zu mir.“