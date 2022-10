Im März dieses Jahres beendete Bruce Willis seine Karriere. Nun soll ein Comeback stattfinden, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Deepfakes. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Im März beendete Bruce Willis offiziell seine Karriere, weil er an der Sprachstörung Aphasie leidet, oftmals eine Folge von Schlaganfällen. Das soll aber nicht das Ende seiner Leinwand-Präsenz sein. Der 67-Jährige soll sein digitales Abbild an die Firma Deepcake verkauft haben. Damit wäre der Weg frei für weitere Produktionen mit dem Action-Idol. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Ende September berichteten mehrere Medien in den USA und Großbritannien über einen Deal zwischen Bruce Willis und der russischen Firma Deepcake. Der Filmstar soll an sie die Rechte an seinem digitalen Zwilling verkauft haben. Tatsächlich gab es bereits eine Zusammenarbeit mit der Firma. Für eine Werbekampagne eines russischen Telekommunikationsunternehmens überließ er ihnen die Bildrechte.

Aus 34.000 Bildern, die aus Filmen von "Stirb Langsam" und "Das fünfte Element" verwendet wurden, trainierte man das Neuronale Netzwerk auf den Darsteller. Die menschliche Hülle fand man in dem kasachischen Komiker Azamat Musagaliyev. Denn Statur und Physiognomie müssen so nah wie möglich am Original dran sein, um ein gutes Ergebnis zu liefern. Der Deep Fake ist sozusagen eine digitale Maske, die digital über den Platzhalter gelegt wird. Das schauspielerische Talent, die Bewegung ist alles das Werk von Musagaliyev. Doch mit dem Dreh des Werbespots ist noch lange nicht Schluss. Danach muss dieser durch einen KI-Filter, um nachzuschleifen. Sei es, um das Gesicht realistischer zu gestalten und um die Hautstruktur zu verbessern. Insgesamt benötigte Deepcake fünf Wochen für die Fertigstellung.

Bruce Willis musste dafür nicht anreisen oder sich zur Verfügung stellen. Die Firma stellt aber klar, dass er jederzeit Veto hätte einlegen können, oder gar das gesamte Projekt kippen. Der Schauspieler war offenbar zufrieden: "Mir gefiel die Präzision. Es ist ein Mini-Film in meinem üblichen Action-Comedy-Genre. Für mich ist es eine großartige Gelegenheit, in die Vergangenheit zu reisen."

Folgen jetzt mehr Produktionen mit Bruce Willis?

Der Werbespot scheint ein einmaliges Projekt gewesen zu sein. Zumindest mit Deepcake. Ein ehemaliger Agent des Schauspielers sowie auch die Firma selbst zeigten sich überrascht über die Meldungen der vergangenen Tage. Es gebe keine Partnerschaft oder Vereinbarung mit Deepcake. Das russische Unternehmen dementierte die Berichte ebenfalls: „Was er definitiv getan hat, ist, dass er uns seine Zustimmung (und viele Materialien) gegeben hat, seinen digitalen Zwilling für diese Anzeige zu erstellen.“

Die Auferstehung toter Leinwand-Lieblinge

Die Deepfake-Technologie birgt ein immenses kreatives Potenzial. Allerdings hat man oft genug gesehen, wie CGI kläglich daran gescheitert ist, Legenden auf den Leinwänden zum Leben zu erwecken. Der Funke mag nicht überspringen. Das ändern Deepfakes hervorragend, denn ein Mensch unter der digitalen Maske sorgt für die Lebendigkeit, muss aber präzise den Darsteller imitieren können. In der Vergangenheit gab es bereits einige Filme, in denen verstorbene Schauspieler durch digitale Kopien ersetzt wurden. Unter anderem die jüngsten Star-Wars-Filme haben digitale Versionen von Carrie Fisher als Prinzessin Leia und Peter Cushing als Großmoff Tarkin verwendet.

Abgesehen von der aufregenden Gelegenheit, alte Hollywood-Ikonen in neuen Werken wiederzubeleben, hat die Deepfake-Technologie eine Reihe verlockender potenzieller Anwendungen im Filmbereich. Die Produktionskosten könnten massiv gesenkt werden, aber auch das leidige Thema um die Synchronisation: Mit perfekter Lippensynchronisation hätten Synchronisationen nicht mehr den Verfremdungseffekt, dass der Ton nicht mit dem Bild übereinstimmt.