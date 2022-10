2023 wird ein neues Album der Kultband mit dem Titel "Memento Mori" erscheinen. Am 21. Juli wird die Band im Stadion in Klagenfurt auftreten.

Dave Gahan und Martin Gore, die nach dem plötzlichen Tod von Andrew Fletcher im Mai 2022 verbliebenen Mitglieder der Kultband Depeche Mode, haben am Dienstag in Berlin über ihre Zukunftspläne gesprochen. Fest steht: Es wird ein neues Album, mit dem Namen "Memento Mori" (soviel wie: Vergiss nicht, dass du sterben wirst) geben, das im Frühjahr 2023 erscheinen wird.

Den Albumtitel meinen die Musiker gar nicht pessimistisch. „Live every day to the max“, verstehe er vielmehr darunter, sagte Gore. Der Albumtitel sei im übrigen bereits vor dem Tod des Bandmitglieds Fletcher festgestanden, so Gahan. Mit dem Albumprojekt habe das Trio bereits früh in der Pandemie begonnen, nach Fletchers Tod habe man entschieden, im Sinne des Freundes weiterzumachen. Dieser hätte das sicher gewollt, „und das hat dem Projekt wirklich eine zusätzliche Bedetung verliehen“.

Darüber hinaus wird es im Jahr 2023 auch eine World Tour geben. Ab März wird die 42 Stationen umfassende Tour in Stadien in Städten wie New York, London, Paris führen. Dabei ist auch Klagenfurt am 21. Juli (der Vorverkauf beginnt am 6. Oktober um 10 Uhr), Wien befindet sich nicht auf der Liste.

Die Tourdaten im Überblick. (c) Screenshot

(phu)