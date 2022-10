Im Rocky Mountaineer durch Westkanada

Die einzigartige Wunderwelt zwischen dem Pazifik und den Rocky Mountains begeistert mit unzähligen Höhepunkten.

Sie denken bei Kanada an die Erzählungen von Jack London, an Goldsucher und Trapper und Grizzly-Bären? An die schneebedeckten Gipfel und Gletscher der Rocky Mountains, an kristallklare Seen und endlose Wälder? Das alles erwartet Sie auf dieser Reise – und noch viel mehr: Vancouver gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt und Vancouver Island bezaubert mit seiner britisch geprägten Provinzhauptstadt Victoria. Nirgendwo sonst kann man im Sommer so gut Schwertwale beobachten wie hier.

Luxuriös reisen

Der Luxuszug Rocky Mountaineer versetzt Sie zurück in die Glanzzeit der Eisenbahn, wenn am Panoramafenster die wilde Landschaft der Rocky Mountains vorüberzieht. Der Besuch im Banff Nationalpark mit seiner beeindruckenden Landschaft und einzigartigen Tierwelt wird Ihre Reise durch den Westen Kanadas unvergesslich machen.

Buckelwale, bekannt durch ihre signifikanten Gesänge, folgen jedes Jahr gut erforschten Wanderrouten, die sie auch nach Vancouver Island führen. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Flug von Wien via Frankfurt nach Vancouver. Begrüßung durch die deutschsprachige Reiseleitung, die Sie in British Columbia begleiten wird. Tag 2: Stadtbesichtigung Vancouver (Stanley Park, Granville Island, Queen Elizabeth Park, Gastown, Chinatown, Robson Street, die English Bay, Canada Place, Prospect Point, Lions Gate Bridge), Nachmittag zur freien Gestaltung.

Tag 3: Transfer zum Fährterminal Tsawwassen für die Überfahrt nach Swartz Bay auf Vancouver Island. Nach der Ankunft fahren Sie weiter nach Victoria.

Tag 4: Dreistündige Walbeobachtungstour (Orcas, Grau-, Buckel- oder Zwergwale). Weiterfahrt nach Parksville äber Nanaimo. Halt in Duncan, um die berühmten Totempfähle der Ureinwohner zu sehen. Halt in Chemainus, um die Wandmalereien zu besichtigen, die sich u. a. mit dem Erbe der Ureinwohner, und der Einwanderung befassen.

Tag 5: MacMillan Provincial Park, Cathedral Grove mit bis zu 800 Jahre alten riesigen Bäumen, Pacific Rim National Park Reserve.

Tag 6: Transfer zum Fährterminal Bay Ferry in Nanaimo für die Fährüberfahrt nach Horseshoe Bay. Rückfahrt nach Vancouver.

Restlicher Tag zur freien Verfügung.

Tag 7: Sie reisen an Bord des Rocky Mountaineer von Vancouver nach Kamloops.

Tag 8: Highlights am Weg nach Banff: Craigellachie, Rogers Pass, Kicking Horse Canyon, die Spiraltunnel sowie die Gletscher und schneebedeckten Gipfel der kanadischen Rockies.

Tag 9: Besichtigungstour im Banff Nationalpark: Two Jack Lake, eine Schifffahrt auf dem Lake Minnewanka, Surprise Corner, der Tunnel Mountain Drive mit seinen spektakulären Ausblicken auf das Bow River Valley und die windgeformten Hoodoos, das berühmte Banff Springs Hotel und die Bow Falls. Führung durch das Buffalo Nations Luxton Museum. Tag 10: Ausflug nach Lake Louise und Johnston Canyon, Moraine Lake, Valley of the Ten Peaks und das berühmte Fairmont Chateau Lake Louise. Nach dem Mittagessen steht der restliche Tag zur freien Verfügung.

Tag 11: Zweistündige Stadtrundfahrt durch Calgary: Fort Calgary, Stampede Park, Stephen‘s Avenue Mall, Calgary Tower mit 360°-Blick. Tag 12: Vormittag: freie Zeit. Transfer zum Flughafen von Calgary und Rückflug via Frankfurt nach Wien.

Tag 13: Ankunft in Wien.

Der Lake Moraine ist einer der spektakulärsten Orte im Banff Nationalpark. (c) Shutterstock

Information Termin & Preise p. p. 12.07. – 24.07.2023

Doppelzimmer ab 9990 Euro

Einzelzimmer ab 12.290 Euro InkLudierte Leistungen: Flüge mit Lufthansa Group ab/bis Wien via Frankfurt nach Vancouver und retour von Calgary

11 Nächte in 4* Hotels inkl. Frühstück

Fahrt mit dem Rocky Mountaineer „SilverLeaf-Service“ von Vancouver nach Banff

6 Mittag- und 4 Abendessen

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

1 DuMont-Reiseführer Kanadas Westen pro Zimmer Silverleaf-Service: Der SilverLeaf-Service bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um die majestätischen Rocky Mountains in Luxus zu erleben: Panoramablick, köstliche Mahlzeiten und Getränke, die Ihnen direkt an den Sitzplatz gebracht werden, freundliche Gastgeber und kostenloser Gepäcktransfer. Und viele Meilen an wunderbaren Erinnerungen. Infos & Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Veranstalter: COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG, Universitätsring 8, 1010 Wien, GISA-Zahl 25378955. Anzahlung 20 % (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzabsicherung: Bankgarantie bei der Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel.: 01/71707-0), Abwickler: AWP P&C S. A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstraße 23–25, 1120 Wien, Tel.: +43 1 52503-0, service@allianz-assistance.at). Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros i. d. g. F. unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.