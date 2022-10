Das Miteinander führt bei Honeder zum Erfolg

(c) Robert Maybach

Seit Bestehen werden in der Honeder Naturbackstube GmbH in Engerwitzdorf Menschen mit Behinderung professionell in das Unternehmen eingeführt.

Soziales Engagement ist für die Geschäftsführung der Honeder Naturbackstube GmbH selbstverständlich. „Unser Erfolg basiert auf dem Miteinander aller Mitarbeiter, die die Vielfalt ihrer Kunden widerspiegeln“, sagt Geschäftsführer Reinhard Honeder. „Derzeit arbeiten Menschen aus 24 Nationen, von jung bis jung geblieben und teilweise mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, im Unternehmen. Wir sind stolz, dass jede Einzelne und jeder Einzelne von ihnen unsere Begeisterung für das Brothandwerk teilt, und nur das ist für uns wichtig. Die Fragen nach Herkunft, Alter, Geschlecht oder Beeinträchtigungen stellen wir uns nie. Zudem hat sich gezeigt, dass insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen das Mit- und Füreinander stärken und jedes Team ungemein bereichern.“

Gewissenhafte Integration

Durch die Zusammenarbeit mit der Diakonie ist das Unternehmen in einer Broschüre als Arbeitgeber für Menschen mit Beeinträchtigungen vertreten und sichtbar. „Wir pflegen außerdem sehr gute Kontakte mit diversen Organisationen und werden von diesen als eine der ersten Adressen in der Region gesehen, wenn es darum geht, erfolgreich Arbeitnehmer langfristig auf einen guten Arbeitsplatz in ein renommiertes Familienunternehmen zu vermitteln“, berichtet Susanne Hermann vom HR-Management der Honeder Naturbackstube GmbH.



Von 242 Mitarbeitern waren 2021 sieben Personen mit Behinderung. „Für unsere Kollegen mit Hörbeeinträchtigung arbeiteten wir intensiv mit den jeweiligen Arbeitsassistenzen zusammen, um eine gute Kommunikationsbasis zu schaffen“, sagt Hermann. Nach kurzer Zeit beschränkte sich dieser Kontakt aber nur mehr auf Dinge, die außerhalb des Betriebs für die Kollegen wichtig sind, weil betriebsintern „mit Händen und Füßen rasch eine eigene Sprache entwickelt wurde, die auch unsere Kollegen ohne Gebärdensprachkenntnisse beherrschen“.