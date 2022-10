Bayern feiern Kantersieg und Rekord

Mit einem 5:0-Heimerfolg über Viktoria Pilsen holen sich die Münchner einen Gruppenphasen-Rekord.

Der FC Bayern hat am Dienstag mit einem Kantersieg einen neuen Rekord in der Fußball-Champions-League aufgestellt. Nach dem 5:0-Heimerfolg über Viktoria Pilsen ist der deutsche Rekordmeister in der "Königsklasse" seit 31 Gruppenspielen ungeschlagen und ließ damit in dieser Rangliste Real Madrid hinter sich. Außerdem gelang den Münchnern eine optimale Generalprobe für den Bundesliga-Schlager am Samstag bei Borussia Dortmund.

In der Allianz Arena war von Beginn an offensichtlich, dass die Gäste aus Tschechien den Bayern nichts entgegenzusetzen hatten. Der überragende Leroy Sane (7., 50.), Serge Gnabry (13.), Sadio Mane (21.) und Eric Choupo-Moting (59.) erzielten die Tore für die drückend überlegenen Hausherren, die in Gruppe C nach drei Partien beim Maximum von neun Punkten halten. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wurde bei den Münchnern in der 73. Minute eingewechselt.

(APA)