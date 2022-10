Dieser Abend schreit nach Super League

Von der Königsklasse des Gruppen-Geplänkels.

Trotz der gescheiterten Versuche eine solche zu gründen, forderte Florentino Pérez einmal mehr eine europäische Super League – und an diesem Fußballabend wollten die Pläne des offenbar unbelehrbaren Real-Madrid-Präsidenten so böse gar nicht mehr erscheinen. Denn die Bayern haben in der Champions League wieder einmal einen Underdog vom Platz geschossen, 5:0 hieß es am Ende gegen Viktoria Pilsen. Nach gut 20 Minuten (3:0) war die Angelegenheit gelaufen, der Rest nicht mehr von Belang.

Es sind Partien wie diese, die den Super-League-Befürwortern ein Dorn im Auge sind. Gruppenspiele, deren Ausgang vor dem Anpfiff klar ist und die wenig Königsklassen-Glanz versprühen. Nächste Woche gibt es gleich noch einmal Bayern gegen Pilsen. Wie soll man das verkaufen? Als Revanche?