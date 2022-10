Von Soko bis Schmid: Innenminister Karner im U-Ausschuss

Der Innenminister soll heute zur "SoKo Tape", Postenbesetzungen sowie den bisher vergeblichen Ladungen von Ex-Generalsekretär Thomas Schmid befragt werden.

Gerhard Karner (ÖVP) kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen. Am Dienstag warf ihm "Plagiatsjäger" Stefan Weber vor, in seiner Dipolmarbeit seitenweise Plagiate und einen fast zur Gänze abgekupferten Theorieteil vorgelegt zu haben. Heute, Mittwoch, ist Karner die prominenteste Auskunftsperson im U-Ausschuss, der sich um die Frage dreht, ob es in den Reihen der ÖVP Korruptionsvergehen gegeben hat.

Gehen dürfte es bei letzterem freilich nicht um die Plagiate, wohl aber um die nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos eingerichtete "SoKo Tape", diverse Postenbesetzungen sowie die bisher vergeblichen Ladungen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, in den Ausschuss gehen.

Anschließend werden der Ex-Generalsekretär im Landwirtschaftsministerium und damalige Kabinettschef von Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sowie der Leiter der Finanzabteilung der ÖVP-Bundespartei befragt. Letzterer soll unter anderem erläutern, ob bzw. inwiefern Organe des Bundes Leistungen bezahlt haben, die wirtschaftlich der ÖVP zugutegekommen sind.

