Hauptbild • Die namensgebende Walküre ist ihrem Herren Odin treu ergeben und zeigt wenig Verständnis für menschliche Befindlichkeiten. • Square Enix

Die „Valkyrie"-Reihe rund um die Dienerinnen Odins erfreut sich unter Rollenspiel-Fans bereits seit 1999 großer Beliebtheit. „Elysium“ will nun auf der aktuellen Wikinger-Welle mitschwimmen. Gelingt das?

Die Walküre streckt ihre Hand aus. Ihr Einherjer ist sich noch unsicher. Möchte er wirklich in den Dienst der Götter treten und nach Walhalla, in die Ruhmeshalle für ehrenvoll in der Schlacht Gefallene geführt werden? Zögerlich ergreift der Krieger die Hand der schönen Schildjungfer. Er ahnt noch nicht, welche Strapazen ihn erwarten. Denn der Auftrag, den die Walküre für den Göttervater Odin ausführen muss, ist langwierig und ermüdend. Es gilt, Monster und verirrte Seelen in Midgard, der Welt der Menschen, zu läutern, um die drohende Götterdämmerung Ragnarök zu verhindern.

Dass sich bei „Valkyrie Elysium“ japanische Entwickler an die nordische Mythologie wagen, ist tatsächlich keine Neuheit. Bereits 1999 erschien mit dem ersten Teil der Reihe, „Valkyrie Profile“, ein für die Zeit durchaus gewagtes Rollenspiel, das aus der Masse hervorstach. Das damals innovative, kombobasierte Kampfsystem, die außergewöhnliche Erzählstruktur und die malerische, detailreiche Umgebung sorgten dafür, dass die Titel sich in den folgenden zehn Jahren großer Beliebtheit erfreuten. Eigentlich ein Erfolgsrezept, um auf der Wikinger-Welle der letzten Jahre mitzuschwimmen. Denn die Kerbe, in die die Entwickler schlagen, ist in der Rollenspielszene aktuell en vogue. Der zweite Frühling der nordischen Mythologie, losgetreten von Serien wie „Vikings“, wurde bereits mit „Assassin's Creed: Walhalla“ und „God of War“ regelrecht zelebriert. Beides waren aber namhafte Titel mit massig Budget. Gelingt „Elysium“ der Spagat zwischen Trends und dem eigenen Erbe?