Nobelpreis für ein geniales Tool zum Bau von Molekülen

Zwei Männer und eine Frau teilen sich den diesjährigen Nobelpreis für Chemie. Einer aus der Gruppe, Barry Sharpless, bekommt den Preis gar zum zweiten Mal.

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm hat drei neue Nobelpreisträger bekannt gegeben: Den Preis für Chemie teilen sich Carolyn R. Bertozzi (USA), Morten Meldal (Dänemark) und K. Barry Sharpless (USA) für die so genannte "Click-Chemie“. Also für die Entwicklung von Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Biomolekülen. Ein "geniales Werkzeug“ nannte die Akademie das Tool.

Für Sharpless ist es bereits der zweite Nobelpreis, er erhielt die Auszeichnung schon 2001. Außer ihm ist es erst vier weiteren Wissenschaftlern gelungen, den Nobelpreis zweimal zu bekommen: John Bardeen, Marie Skłodowska Curie, Linus Pauling and Frederick Sanger.

Im vergangenen Jahr ging der Preis an den deutschen Chemiker Benjamin List und seinen aus Großbritannien stammenden Kollegen David MacMillan. Sie wurden für die Entwicklung eines "asymmetrische Organokatalyse" genannten "genialen" Werkzeugs zum Aufbau von Molekülen geehrt. Die Auszeichnung ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (knapp 920.000 Euro) dotiert.

Der Dienstag brachte Österreich einen Nobelpreisträger: Der populäre Physiker Anton Zeilinger hat mit seiner Forschung zur der Welt der Quanten unsere Sicht auf diese Welt – und überhaupt die Welt – verändert. Lesen Sie hier, was seine Forschung so faszinierend macht >> Anton Zeilinger, der Experimentator als Philosoph.

Unkonventionell und originell ist Anton Zeilinger auch, weil er den unter Naturwissenschaftlern – vor allem Biologen – verbreiteten strengen Atheismus ablehnt. Den Dalai Lama fand er nicht esoterisch, sein Segelboot nannte er schlicht 42. Zur Verbindung von Physik und Religion >> „Ich kann eine Intervention Gottes nicht ausschließen“

Leitartikel Die Auszeichnung für den geistreichen Physiker zeigt auch, dass die Quantenphysik in Österreich wieder eine – hoffentlich – stete Heimat hat. >> Anton Zeilinger: Ja, so populär darf ein Nobelpreisträger sein

Am Montag wurde der Nobelpreis für Medizin verliehen. Er ging an den Schweden Svante Pääbo, berühmt für seine Analyse von Neandertaler-DNA >> Er brachte uns die Neandertaler näher.

