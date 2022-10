Mazda CX-60: Leidenschaft, die uns antreibt

Drucken

Hauptbild • Der neue Mazda CX-60 • (c) beigestellt

Meisterhand. Crossover aus Zukunftstechnologie und Handwerkskunst: Das neue, große und wegweisende Format bei Mazda.

Werden sich Autos nicht immer ähnlicher, Marken und Modelle immer weniger unterscheidbar? Eingeschworen auf Technologien, die kaum Raum für eigene Wege zulassen? Ein Eindruck, der durchaus die Runde macht, wenn man sich umhört – und der da und dort auch sicherlich zutreffend ist. Vor diesem Hintergrund trifft es sich besonders gut, dass Mazda seit jeher eine Marke ist, die Eigenarten pflegt und die aus zwei Möglichkeiten bevorzugt die dritte wählt. Wer vom Mainstream gern etwas abweicht, dabei aber keine Experimente riskieren will, war bei Mazda immer richtig.

Aus diesem Selbstverständnis heraus ist mit dem CX-60 ein Format entstanden, das ein bewährtes Konzept neu auslegt – eben auf Mazda-Art. Der CX-60 ist ein Auto, das nicht nur zeitgemäß ist, sondern auch zeitlos sein möchte, ein Crossover, der Limousinen-Komfort mit SUV-Zweckmäßigkeit verbindet – und der bei den zur Auswahl stehenden Antrieben völlig eigene Wege befährt.

Denn dass eine Automarke eine komplett neue Motorengeneration entwickelt hat, während andere sich mit Ankündigungen überbieten, ist ein couragierter Zugang. Er entspringt der festen Überzeugung, dass ein Verbrennungsmotor als Basis weiterhin die richtige Wahl sein kann, wenn man Effizienz und Umweltverträglichkeit anstrebt und sich für seine Wege aber auch Fahrspaß und Charakter wünscht. Und weil der CX-60 mit einer Plug-in-Hybridvariante eine Alternative bietet, die für das Beste zweier Welten steht: elektrische Ergiebigkeit und die Autonomie eines Verbrenners.

Vielseitigkeit für jede Fahrsituation: Den neuen Mazda CX-60 gibt es als Plug-in-Hybrid sowie mit hocheffizientem Sechszylinder-Dieselantrieb. (c) beigestellt

Was für den Menschen am Steuer das Richtige ist, soll er schon selbst entscheiden. Spricht ihn das unnachahmlich Kultivierte eines Reihensechszylinders an? Ein solcher Dieselmotor, der von Mazda völlig neu entwickelt wurde und von modernster 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie unterstützt wird, feiert im CX-60 Premiere. Mit Emissions- und Verbrauchswerten als Ergebnis, die sich jeder Diskussion stellen können – und auch jedem Vergleich. Will man hingegen auf die Flexibilität eines hybriden Antriebsstrangs setzen, der bis zu 63 Kilometer rein elektrisches Fahren ermöglicht, gleichzeitig aber auch sorglose Ausflüge und Urlaubsfahrten – der CX-60 demonstriert in PHEV-Variante auch die Leistungsfähigkeit der Plug-in-Hybrid-Technologie. Entsprechendes Nutzungsverhalten vorausgesetzt, lassen sich damit fast utopisch klingende Verbrauchswerte realisieren.

Japanische Tradition

Wer den Mazda CX-60 ins Auge gefasst hat, braucht sich eigentlich nur nach persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben richten. Dass der Geschmack grundsätzlich getroffen ist, dafür sollte das Fahrzeug selbst stehen. Von eindrucksvoller Statur, kunstfertig modelliert, mit Charakterzügen, die aus der anonymen Menge stechen – alltäglich sieht jedenfalls anders aus. Mit über 4,7 Metern Länge (noch aussagekräftiger: der Radstand von fast 2,9 Metern) deuten sich schon großzügige Platzverhältnisse an, und zwar für Passagiere und Gepäck. Wobei das Beste ja erst noch kommt: das Interieur. Es ist der Ort, an dem Mazda die tief in japanischen Traditionen wurzelnde Handwerkskunst ins Spiel bringt. Mit interessanten, raffinierten und vielleicht so noch nie gesehenen Materialien und Oberflächen in einem Auto.

Unter Jinba Ittai versteht Mazda die Einheit von Fahrer und Fahrzeug. Wer im neuen CX-60 Platz nimmt, lernt die japanische Designphilosophie zu verstehen. (c) beigestellt

Das macht Freude zu betrachten, anzugreifen – und in diesem Umfeld nicht nur ein Fahrzeug zu bewegen, sondern auch zu leben. Motto: Mehr Habitat als bloßer Innenraum. Dass die funktionalen Qualitäten dabei nicht untergeordnet sind, sondern diskret, quasi im Hintergrund die Hauptrolle spielen, um sicheres, ermüdungsfreies und freudvolles Fahren zu gewährleisten, darf bei Mazda schon aus Tradition als Primärdisziplin gelten.