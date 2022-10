Auch in Schottland soll die große Bühne die ÖFB-Frauen beflügeln

Den Auftakt im WM-Playoff gegen Schottland in Glasgow können die Österreicherinnen auch im Kopf gewinnen.

Glasgow/Wien. Um alles oder nichts geht es für die ÖFB-Frauen heute (20.35 Uhr, live ORF1) in Schottland im Rennen um die erste WM-Teilnahme in Australien/Neuseeland 2023. Alles bedeutet in diesem Fall den Aufstieg in die nächste Playoff-Runde, die am Dienstag ein Heimspiel gegen Irland in St. Pölten vorsehen würde. Ihre spielerischen Qualitäten haben die Österreicherinnen bei der EM im Sommer demonstriert, den Ausschlag könnte wie so oft in einem K.o.-Spiel die mentale Komponente geben.

„Die Bedeutung ist jeder Einzelnen bewusst, die Spielerinnen machen sich selbst genug Druck“, sagt Teamchefin Irene Fuhrmann, die deshalb trotz der kurven Vorbereitungszeit mit lediglich zwei Trainingseinheiten bewusst nichts an der Herangehensweise geändert hat. „Wir dürfen auch als Betreuerstab nicht verkrampfen, sondern müssen das bestmögliche Gefühl geben.“