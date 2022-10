Salzburg schlägt Zagreb: Über Pflichtsiege und ihre Bedeutung

Man of the match: Noah Okafor.

Salzburg gewann gegen Dinamo Zagreb dank eines Elfmetertreffers mit 1:0. Zur Halbzeit der Gruppenphase hat man damit alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Schon nach der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase war eines klar: Wenn Salzburg im Europacup überwintern und damit zumindest Gruppendritter werden möchte, dann muss Dinamo Zagreb hinter sich gelassen werden. Die beiden weiteren Gegner in Gruppe E, Chelsea und Milan, verfügen schließlich über andere Möglichkeiten – und zumindest in der Theorie auch über weitaus mehr Qualitäten als die Kroaten.

So viel zur Ausgangslage vor dem ersten Spieltag. Dann aber besiegte Zagreb sensationell Chelsea (1:0). Ein Ergebnis, das Trainer Thomas Tuchel den Job in London kostete und Prognosen in dieser Gruppe verkomplizierte, sie unberechenbarer machte.